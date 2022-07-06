ABD’li siyasetçilerden Türkiye karşıtı yasa değişikliği talebi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık vermesinden sonra Yunan lobisine bağlı ABD'li siyasetçiler ve senatörler harekete geçti.

Sozcu.com.tr

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Göreve geldiği günden beri Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesafeli olan ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen hafta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde Erdoğan ile görüşmesi ve Finlandiya ile İsveç’in üyelik sürecinin başlamasıyla birlikte yaptığı F-16 açıklamaları uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Biden, Türkiye’ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamış ve “Hatırlayacağınız üzere aralık ayında onlara (Türkiye’ye) F-16 jetlerini satmamız gerektiğini söylemiştim. Ve bu jetleri modernize etmeliyiz. Bunun tersi çıkarımıza olmaz. Aralık ayından bu yana bu konu hakkındaki görüşümü değiştirmedim” demişti.

YUNAN LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ

Biden’ın bu açıklamaları Ankara’da memnuniyetle karşılanırken Washington ve Atina’da ise tepki çekti.

Yunan lobisine bağlı ABD’li siyasetçiler, Washington’ın olası bir F-16 satışını engellemek için harekete geçti. Siyasetçiler Chris Pappas, Dina Titus, Carolyn Maloney, Charlie Crist ve John Sarbanes imzasıyla hazırlanan metinde ABD’li siyasetçiler NDAA olarak da bilinen Ulusal Güvenlik Yetki Yasası’nı değiştirmek bir değişiklik talebinde bulundu.

BIDEN’IN TEK BİR ŞANSI BULUNUYOR

Kongre’ye gönderilen değişiklik talebinde “ABD Başkanı’nın, geçen yıl bir diğer NATO üyesi ülkenin toprak bütünlüğü ve hava sahasını tekrar tekrar ihlal eden bir NATO üyesine silah gönderilmesinin engellenmesinin istendiği” belirtildi. Kongre’ye gönderilen yasa değişikliği ile hem yeni F-16 satışının engellenmesi hem de Türkiye’ye verilmesi gündemde olan F-16 modernleştirme kitlerinin satışının da durdurulmasının amaçlandığı açıklandı.

Yunan lobisi desteğiyle hareket eden ABD’li siyasetçilere karşı Biden’ın elinde ise tek bir koz bulunuyor. Eğer Biden, bu satışın ABD ulusal güvenliğinin ihtiyacı olduğunu açıklarsa, bu yasa değişikliğini bertaraf etmeyi başarabilir. Fakat Biden’ın bunu kapsamlı bir plan ve program eşliğinde anlatması gerekiyor.

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