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Abramoviç ve 2 müzakerecide zehirlenme şüphesi

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Rus oligark Roman Abramoviç ve Ukraynalı barış müzakerecileri 3-4 Mart arasında Kiev'de katıldıkları barış görüşmesi sonrasında zehirlenme semptomları yaşadı.

Yayınlanma: 21:17 - 28 Mart 2022 Güncellenme:
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Abramoviç ve 2 müzakerecide zehirlenme şüphesi

Roman Abramoviç ve 2 müzakerecinin barış görüşmeleri sonrasında zehirlendiğinden şüpheleniliyor. Abramoviç’in yanı sıra görüşmelere katılanlar arasında bir Rus iş insanı ve Kırımlı Milletvekili Rustem Umerov bulunuyordu.

3-4 Mart arasında Kiev’de gerçekleştirilen görüşmeye katılan üç kişinin kimyasal silah ile ilişkilendirilen zehirlenme semptomları yaşadığı belirtiliyor.

GÖZLERDE KIZARIKLIK, ELLERDE SOYULMA

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, semptomların arasında gözlerde kızarıklık ve yaşarma, yüzde ve ellerde ise soyulma olduğu belirtildi. Üç kişinin olaydan sonra iyileştiği ve hayatlarının tehlikede olmadığı bildirildi.

Olayı inceleyen uzmanlar ise semptomların kimyasal veya biyolojik bir maddeden kaynaklı zehirlenmenin yanı sıra elektromanyetik radyasyon saldırısından kaynaklı olabileceğini ifade etti.

“ÇOK FAZLA SPEKÜLASYON VAR”

Ukraynalı müzakereci Mykhailo Podolyak, konu hakkında “Çok fazla spekülasyon, çeşitli komplo teorileri var” dedi. Müzakere ekibinin bir başka üyesi olan Rustem Umerov da insanları ‘doğrulanmamış bilgilere güvenmemeye’ çağırdı.

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