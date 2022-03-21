Abramoviç’in ultra lüks yatı Solaris Türk karasularında

Abramoviç'in lüks yatı Solaris Bodrum açıklarına geldi. SÖZCÜ yatı görüntüledi.

Yaşar ANTER

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Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakın olduğu gerekçesiyle İngiltere’nin yaptırım kararı aldığı dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in ultra lüks yatı Solaris görüntülendi.



Türk karasularına girdikten sonra sabah saatlerinde Muğla’nın Datça ilçesine bağlı İnceburun Mevkii kıyılarına gelen Solaris isimli yarım milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen lüks yat bugün öğleden sonra Bodrum’a üç mil uzaklıktaki turistik Kara Ada’nın arkasına geldi.

Çok yavaş seyrettiği görülen yatın bir ara Bodrum’a 4 mil açıkta durduğu ve yaklaşık 45 dakika kadar beklediği ardından Bodrum açıklarından Turgutreis istikametine doru yol aldığı görüldü. Abramoviç’in ultra yatı SÖZCÜ kameraları tarafından görüntülendi.

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