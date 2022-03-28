Altın sikke rekor fiyata satıldı

İngiltere’de düzenlenen bir müzayedede Kral Edward III (1327-77) döneminden kalma, Ocak 1344 tarihli ve Londra Kulesi'nde 23 ayar altından basılmış son derece nadir ve önemli bir Altın Leopard sikke (florin), 173.600 pounda (yaklaşık 3.3 milyon TL) satıldı.

Sozcu.com.tr

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Dix Noonan Webb’de Mayfair satış salonunda gerçekleştirilen Madeni Paralar, Jetonlar ve Tarihsel Madalyalar müzayedesinde nadir bulunan bu altın sikke, rekor bir fiyatla satılmış oldu.

Norfolk’taki Reepham’da metal dedektörü Andy Carter tarafından keşfedilen, üzerinde bir pankartla dik oturan bir Leopar’ı gösteren madeni para, nominal değeri üç şilin veya 36 gümüş peniydi ve geri çekilmeden önce sadece yedi ay boyunca dolaşımda kaldı.

İsmini açıklamayan Birleşik Krallık’ta yaşayan biri tarafından satın alınan madeni parayı bulan Carter, ‘Çok mutluyum. Bir Land Rover Defender almayı hayal ediyordum, ilk önce onu alacağım' dedi.

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