Rusya-Ukrayna savaşında son durum… Azov Taburu yayınladı: Rus tankı böyle imha edildi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 21 gündür devam ederken, çatışma bölgelerinden yeni haberler geliyor. Ukrayna’da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rusya’ya ait tankı imha ettikleri ana ait görüntüleri paylaştı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna ait tankları hedef almayı sürdürüyor.

Azov Taburu, Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri paylaştı.

UKRAYNA, ASKERİ ARACA DÜZENLENEN SALDIRIYI YAYINLADI

Kharkiv şehrinde yerleşim yerinden geçen Rus askerleri, beklemedikleri bir saldırıya uğruyor. Askeri aracın önünde pusu kuran bir Ukraynalı asker, kendisine yaklaşan Ural-4320 tipindeki askeri araca bombalı saldırı gerçekleştiriyor.

Yerleşim yerinden geçerken bir anda saldırıya uğrayan aracın şoförü yolun ilerisinde şeritten çıkıyor ve aracın kontrolünü kaybediyor. Pusu anında yoldan geçen vatandaşlar ise panik halinde sağa sola kaçıştı.

RUSYA SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 3'ünün çocuk olduğu belirtilerek, olay yerine 38 personel ve 16 araç ile gönderildiği ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

11 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ağır Rus bombardımanı altındaki Mariupol şehrinde büyük çaplı tahliye operasyonu düzenlendi. Tahliye kapsamında son 24 saatte 11 bin kişi Mariupol şehrinden Zaporijya sevk edildi.

Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Bugün yaklaşık 2 bin 500 özel araç ve 15 otobüsle 11 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

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