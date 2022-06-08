Berlin’de kalabalığa dalan sürücünün kimliği belirlendi

Almanya’nın başkenti Berlin’de aracıyla kalabalığın arasına dalan ve 1 kişinin ölümüne neden olan sürücünün kimliği belirlendi.

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Almanya'nın başkenti Berlin'in en işlek merkezlerinden birinde bulunan Tauentzien Caddesi’nde aracıyla kalabalığın arasına dalarak 1 kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün kimliği belli oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Berlin Polis Sözcüsü Thilo Cablitz, olay hakkında detaylı bilgi verebilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Daha önce 60 yaşında olduğu iddia edilen sürücünün 29 yaşında Ermeni asıllı bir Alman olduğu ve civarda devriye gezen bir polis memuru tarafından tutuklandığı bilgisini veren Cablitz şöyle konuştu:

* İlk izlenimlerimize göre bir adam, aracıyla Kurfürstendamm’da insanların arasına girdi ve çok sayıda kişiyi yaraladı. Şu an 1'i ağır olmak üzere 12 yaralı var. Maalesef 1 kişi de hayatını kaybetti. Söz konusu kalabalık çoğunlukla gençlerden oluşuyor. Sürücü, kaldırıma çıktıktan sonra bir müddet ilerlemiş ve bir mağazanın vitrinine çarparak durmuş.

* Daha sonra kaçmaya çalıştı mı, bunu size şimdilik söyleyemem. İlk anlatılanlara göre çevrede bulunanlar sürücüyü yakalamış ve olay yerinden geçmekte olan bir polis arkadaşımız da gözaltına almış. Tespitlerimize göre sürücü 29 yaşında. Ama kendi arabasını mı kullanıyordu, başkasının aracı mıydı veya çalınmış bir araç mıydı bunu henüz bilmiyoruz.

KASIT ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Sürücünün gözaltına alınmış olmasının bunun kasıtlı bir eylem olduğunu göstermeyeceğini söyleyen Sözcü Cablitz, “Sebep olduğu olayda (kasıttan bağımsız olarak) insanlar öldü ve yaralandı. Sadece bu da gözaltı gerektiren bir durum. Aracın hızı ile ilgili farklı söylemler var. Ama biz de olay yeri teknik araştırmalarımızı yapıp, bu tespiti sonra yapacağız“ ifadelerini kullandı.

“GAZA BASTI, DURMAK İSTEMİYORDU”

Görgü tanığı Makedonyalı Fariz ise sürücünün aracı bilerek insanların üzerine sürdüğünü iddia etti. Yürürken aniden bir gürültü duyduğunu söyleyen Fariz, “Yolda yürürken bir gürültü duydum. Sese doğru arkamı dönünce bir arabanın kaportasının üzerinde insanlar gördüm. İnsanların arasına kasıtlı olarak tam gaz girdiğine şahit oldum. Bana doğru geliyordu, yana sıçradım ve bir işyerinin girişine kendimi attım. Yol kenarındaki tabelalara da çarparak gitti. Hızı saatte 60 – 80 kilometre civarındaydı. Gaza bastı, durmak istemiyordu, sanki daha fazla insana çarpmak istiyor gibiydi. Sürücüyü göremedim, aracın ön kaportasında 2 kişi vardı. Kaportadaki insanlarla birlikte trafik tabelalarına çarptı“ açıklamasında bulundu. (İHA)

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