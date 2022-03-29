Biden’dan Putin’e sert sözler

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Rusya'da rejim değişikliği olması gerektiği yönünde yaptığı açıklamaların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Ne düşündüğü umurumda değil. Yapacağını yapacak" dedi. Ayrıca Biden, açıklamasından dolayı geri adım atmayacağını ve özür dilemeyeceğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Başkan Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, daha önce Putin için “Bu adam iktidarda kalmamalı” demesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

“HERHANGİ BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ İFADE ETMİYORDUM”

Biden, açıklamasında aslında rejim değişikliği çağrısında bulunmadığını ve yalnızca kendi görüşlerini ifade ettiğini vurgulayarak, “Putin’in davranış biçimine ve eylemlerine karşı hissettiğim ahlaki öfkeyi ifade ediyordum. O zaman ya da şimdi, herhangi bir rejim değişikliğini ifade etmiyordum” dedi.

Ayrıca Biden, açıklamasından dolayı geri adım atmayacağını ve özür dilemeyeceğini söyledi.

Söz konusu konuşmasında Rus halkına seslendiğini ifade eden Biden, “Konuşmamın son kısmında Rus halkına sesleniyordum ancak bunu sadece Rus halkına değil, tüm dünyaya iletiyordum. Bu, bu tür davranışlar tamamen kabul edilemez. Bununla başa çıkmanın yolu, NATO’yu tamamen birlik içinde tutmak, güçlendirmek ve elimizden geldiğince Ukrayna’ya yardım etmektir” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR ONUN DÜŞÜNDÜĞÜ ŞEYİ YAPACAĞINI ANLAMALI”

Açıklamalarının Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırabileceği yönündeki iddialar hakkında Putin’in bu açıklamaları tırmandırıcı olarak görüp görmemesinin umurunda olmadığını belirten Biden, “Ne düşündüğü umurumda değil. Yapacağını yapacak. Son zamanlardaki davranışları göz önüne alındığında, insanlar onun düşündüğü şeyi yapacağını anlamalı” dedi.

Biden, “Bu yorumların çatışmayı tırmandırabileceği veya NATO’yu zayıflatabileceği konusunda hiç endişe duymuyorum. NATO hiçbir zaman bugün olduğu kadar güçlü olmamıştı” ifadelerini kullandı.

“KİMYASAL SİLAHLAR ÖNEMLİ BİR YANIT GETİRECEKTİR”

Biden ayrıca daha önceki bir açıklamasındaki Rusya’nın herhangi bir kimyasal saldırısının aynı şekilde bir yanıtı tetikleyeceğine ilişkin sözlerine değinerek, “Elbette bu önemli bir yanıt getirecektir ancak burada ayrıntıya girmeyeceğim” dedi.

İlginizi Çekebilir Biden'dan dev bütçe! Milyarderlerle ilgili dikkat çeken karar