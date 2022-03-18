Bloomberg: NATO yanlışlıkla Rusya’yla savaşa girmekten endişeleniyor

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’daki saldırıları giderek ülkenin NATO sınırlarına yaklaşırken, NATO’nun olası bir yanlış anlaşılma sonucu Rusya’yla savaşa girmekten kaçındığı ve bazı önlemler aldığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın batısında düzenlediği saldırılar savaşın büyüyeceği endişesini artırırken, NATO'nun da yanlışlıkla bir savaşa sürüklenmekten kaçınmak için önlemler aldığı belirtildi.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Bloomberg, NATO komutanlarının bölgede yaşanabilecek yanlış anlamaları önlemek için Rus askeri yetkililerle temasta olduğunu yazdı. NATO'nun ayrıca bölgede olası riskleri önlemek için hava sahasını ve sınırları yakından izlediği kaydedildi.

ABD ve Rusya, Suriye'deki savaşta da olası askeri kazaları önlemek amacıyla bir koordinasyon mekanizması oluşturmuştu.

RUS SALDIRILARI NATO SINIRLARINA DAYANDI

Geçen hafta Polonya sınırındaki bir askeri eğitim üssünü bombalan Rusya, son günlerde de Lviv'e füze saldırılarını artırdı. Bloomberg'in haberine göre Batılı yetkililer, bir Rus füzesinin NATO topraklarına düşmesi gibi gerilimi tırmandıracak bir olay yaşanmasından endişe ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bölgede artan askeri hareketlilik büyük risk yaratıyor” diyerek olası bir kazanın engellenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını, bir kaza halinde durumun kontrolden çıkmaması için de bazı önlemler aldıklarını duyurdu. Pentagon sözcüsü John Kirby de dün yaptığı açıklamada “Kimse savaşın şu anda sürdüğü yerin ötesine geçmesini istemiyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, ABD televizyonu ABC News’e “NATO'nun Ukrayna'yı kabul etmeyeceğini anladım. NATO, Rusya ile karşı karşıya kalmaktan korkuyor” diye konuşmuştu.

NÜKLEER SAVAŞ RİSKİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bloomberg'in haberinde, Ukrayna'daki savaşın dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasında bir savaşı yıllar sonra yeniden gündeme getirdiği hatırlatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya askeri operasyon talimatı verdikten hemen sonra NATO'yu savaşa müdahale etmeme konusunda uyarmış ve nükleer güçleri alarm durumuna geçirmişti. Bazı üst düzey Rus yetkililer de Rusya ve NATO arasında çatışma riski bulunduğunu kaydetmişti.

NATO yetkilileri ise Ukrayna'yı desteklediklerini ama ittifaka üye olmayan ülkeye asker göndermeyeceklerini bildirmiş, NATO topraklarında savunmayı artırdıkları mesajı vermişti. Ukrayna sınırındaki birçok ülke NATO'ya üye ve ittifak son dönemde bu bölgelerdeki asker ve ağır silah sayısını önemli ölçüde artırdı.

Öte yandan NATO yetkilileri, Rusya'nın şu ana kadar ittifaka üye ülkeleri provoke etmek ya da savaşa çekmek için herhangi bir adım atmaktan kaçındığını söylüyor.

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