BRICS başkanı açıkladı: Türkiye’nin en kısa zamanda üye olmasını umuyoruz

Son yıllarda Avrupa Birliği’ne üyelik süreci hızla yavaşlayan Türkiye’nin farklı bir ittifaka dahil olması gündemde. Dünya ekonomisinde giderek ağırlığını artıran 5 ülkeden oluşan BRICS örgütünün başkanı, Türkiye’nin en kısa sürede ittifaka dahil olmasını umduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018’de BRICS'in zirvesine katılması dikkat çekmişti.

Sozcu.com.tr

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Dünyada etkisini ve ağırlığını giderek artıran BRICS örgütünün başkanı, Türkiye'nin en kısa zamanda ittifaka dahil olmasını istediklerini açıkladı.

Örgütün işleyişinden sorumlu BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın örgüte biran önce katılmasını istediklerini ifade etti. Anand, üç ülkenin olası üyeliğinin geçen ay online olarak düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'nde Çin, Rusya ve Hindistan yetkililerinin görüşmelerinde ele alındığını belirterek “Bu ülkeler katılma konusundaki isteklerini ortaya koydu ve üyelik başvurusuna hazırlanıyor. Bence bu çok iyi bir adım çünkü genişleme her zaman olumludur. Bu, BRICS'in dünyadaki etkisini kuşkusuz artıracak” dedi.

Arjantin ve İran'ın da geçen ay yaptıkları üyelik başvurusunu hatırlatan ve ittifakın son dönemde genişlemeye sıcak baktığını kaydeden Anand, Türkiye ve diğer ülkelerin üyelik sürecinin hızla tamamlanacağını söyledi.

KÜRESEL JEOPOLİTİĞİN MERKEZİ ASYA-PASİFİK’E KAYIYOR

2009'da kurulan ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üye olduğu BRICS, beş ülkenin hızla gelişen ekonomilere sahip olması nedeniyle dünyanın yakından takip ettiği bir oluşum. Dünya ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan ve dünya nüfusunun yarısına sahip olan BRICS ülkeleri, ikili ilişkilerde eşitlik, karşılıklı olarak devlet işlerine karışmama ve ortak fayda ilkeleri üzerine kurulu bir örgüt olarak tanımlanıyor.

Örgüt bazı kesimler tarafından ABD ve Avrupa’ya karşı bir güç olarak da görülüyor.

Son yıllarda Avrupa Birliği'ne üyelik süreci hızla yavaşlayan Türkiye'nin BRICS'e olası üyeliği daha önce de gündeme gelmişti. Birçok siyasi uzman, küresel jeopolitiğin merkezinin Batı'dan Asya-Pasifik bölgesine kaymasıyla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından BRICS'in ekonomik işbirliği olanaklarını artırdığına dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında Johannesburg'daki BRICS zirvesine özel davetle katılması dikkat çekmişti. Erdoğan zirvenin aile fotoğrafı çekiminde de yer almıştı.

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