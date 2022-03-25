Abone Ol

Çernihiv Bölge Valisi: Rus güçleri şehri kuşattı

Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinin bölge valisi Viacheslav Chaus açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:40 - 25 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çernihiv Bölge Valisi: Rus güçleri şehri kuşattı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ikinci ayına girilirken ülkenin kuzeyindeki Çernihiv’den endişe yaratan açıklamalar geldi.

Çernihiv Bölge Valisi Viacheslav Chaus açıklamalarda bulundu. Rus güçlerinin şehri kuşattığını söyleyen Chaus, “Şu an şehir düşman tarafından kuşatıldı” dedi. Chaus, şehrin savaş uçakları ve top atışlarının altında kaldığını da dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında haber yaparken hayatlarını kaybettiler İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşında haber yaparken hayatlarını kaybettiler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Haber Rusya Ukrayna