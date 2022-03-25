Çernihiv Bölge Valisi: Rus güçleri şehri kuşattı
Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinin bölge valisi Viacheslav Chaus açıklamalarda bulundu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ikinci ayına girilirken ülkenin kuzeyindeki Çernihiv’den endişe yaratan açıklamalar geldi.
Çernihiv Bölge Valisi Viacheslav Chaus açıklamalarda bulundu. Rus güçlerinin şehri kuşattığını söyleyen Chaus, “Şu an şehir düşman tarafından kuşatıldı” dedi. Chaus, şehrin savaş uçakları ve top atışlarının altında kaldığını da dile getirdi.