Charles Darwin, Scot’un evrimle ilgili çalışmasını çaldı iddiası: Tarihin en büyük sahtekarlığı

İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi, doğal seçilim yoluyla evrim kuramının kurucusu Charles Darwin ile ilgili inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz kriminolog Dr. Mike Sutton, tarihin en büyük bilim sahtekarlığını gerçekleştirdiğini öne sürdü.

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İngiliz kriminolog Dr. Mike Sutton, Charles Darwin’in evrim teorisini İskoç bir doğa bilimciden çaldığı iddialarını destekleyecek kanıtlar bulduğunu öne sürdü.

Dr Mike Sutton, araştırmasının Darwin’in “Türlerin Kökeni Üzerine” ile Patrick Matthew’un Perthshire’ı arasında ‘ezici’ benzerlikler olduğunu iddia etti.

Darwin, yaşamın, ilahi bir yaratılış yerine, kademeli evrim yoluyla ortak bir atadan geliştiğini açıklayarak doğal dünya anlayışında devrim yaratan bir isim olarak tanınıyor.

‘TARİHTEKİ EN BÜYÜK BİLİM SAHTEKARLIĞI’

1859’da dev Galapagos kaplumbağası gibi canlıları gözlemleyerek, “doğal seçilim süreci” teorisini açıklayan kitabını yayınladı. Ancak 28 yıl önce Matthew’in “Doğal Seçim Süreci” teorisi aracılığıyla benzer bulguları açıklayan On Naval Timber And Arboriculture’ı yayınladığı öne sürüldü.

“Science Fraud: Darwin’s Plagiarism Of Patrick Matthew’s Theory” adlı kitabı Cumartesi günü yayınlanacak olan Sutton, “Bu, tarihteki en büyük bilim sahtekarlığıdır” dedi. Anahtar ifadeler ve açıklamalar arasındaki benzerlikleri vurgular ve Darwin’in Matthew’un çalışmalarını bildiğini ve rakibine olan borcunu örtbas ettiğini gösteren mektuplardan alıntılar da kitapta yer aldı.

Sutton şunları söyledi: “1859’da Darwin, Patrick Matthew’un 1831 tarihli önceki yayınında doğal seçilim yoluyla evrim teorisini kopyaladı. Matthew, Doğal Seçim Süreci olarak adlandırdığı teoriyi açıklamak için bu ifadeyi ilk kullanan kişiydi. Darwin, aynı kelimeleri kullanmaktan başka seçeneği olmadığını fark etti ve buna Doğal Seleksiyon Süreci adını verdi. Kelimeleri karıştırdı ve kimsenin fark etmemesini umdu.”

DARWİN OKUDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ

Bir tahıl tüccarı ve toprak sahibi olan Matthew’un, Avrupa’da tarım ve ormancılık eğitimi alarak çok fazla seyahat ettiği belirtildi.

Sutton’a göre, Matthew’un kitabı Darwin’in arkadaşları, meslektaşları ve danışmanları tarafından 30 yayında alıntılanmış ve incelenmişti. Darwin, kendi yayınlarında da Matthew’un çalışmalarının yer aldığı en az beş yayını okuduğunu kabul etti.

Darwin’in karısı Emma’nın kocası adına yazdığı mektupla ilgili de iddiaları aktaran Internet Journal of Criminology’nin editörü Sutton, “Tüm üst düzey Darwinistler, Matthew’un oraya önce geldiğini kabul ediyor, ancak kimsenin onun yazılarını okumadığını ve kopyalamadığını söylüyor. Ama aslında, yaptılar. Darwin’in yalanları, metin ve fikirlerin kopyaları, bağımsız doğrulanabilir gerçekler var. Bilerek sahtekarlık lehine sonuçlanıyor.” dedi.

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