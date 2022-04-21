Çin lideri: Tek taraflı yaptırımları reddediyoruz

Çin lideri Şi Cinping, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına doğrudan değinmeden tek tarafları yaptırımlara karşı olduklarını yineledi.

Sozcu.com.tr

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya için Boao Forumu’nda video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, barışı desteklediklerini ancak tek tarafları yaptırımlara karşı olduklarını belirtti.

Konuşmasında Soğuk Savaş mantalitesinin dünya barışına gölge düşürdüğünü söyleyen Çin Devlet Başkanı, “Çin kendi güvenliğini diğer ülkelerin güvensizliğine dayandırmaya karşıdır. Ülkeler arasındaki farklılıkların ve anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesinde ısrar etmekte, krizlerin barışçıl çözümüne elverişli tüm çabaları desteklemekte ve çifte standart uygulamamaktadır. Tek taraflı yaptırımların kötüye kullanılmasına karşıdır” dedi.

Şi, küresel bir güvenlik girişimi gerektiğini belirterek, “Çin ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik kavramına bağlı kalmak ve dünya barışını, güvenliğini birlikte sürdürmek istiyor. Çin, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymakta, diğer ülkelerin iç işlerine karışmamakta ve tüm ülkelerin halkları tarafından bağımsız olarak seçilen kalkınma yoluna saygı göstermekte ısrar etmektedir” diye konuştu.

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