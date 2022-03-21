Çin’de uçak düştü… Boeing 737 laneti devam ediyor
Uluslararası kamuoyu, Çin'de meydana gelen uçak kazası ile sarsıldı... 123 yolcuyu taşıyan Çin merkezli hava yolu şirketi China Eastern Airlines'a ait Boeing 737-800 yeniden tartışılmaya başlandı.
Çin’in Kunming kentinden Guangzhou’ya giden China Eastern Havayolları’na ait MU5735 sefer sayılı uçağın kameralar önünde burun üstü düşme görüntüleri uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı…
Boeing 737-89P türü olduğu açıklanan uçağın düşüşü ile birlikte gözler Boeing 737-800 serisine ve meydana gelen ölümlü kazalara çevrildi.
Geçmişte, Boeing 737-800’ler birçok ölümlü kazaya karışırken 2006’dan beri bu tür kazaların sıklıkla kayıtlara geçtiği görülüyor.
2006: Gol Transportes Aereos’a ait uçak Brezilya’da düştü ve uçakta bulunan 154 insan yaşamını yitirdi.
2007: Kenya Airways’e ait uçak başkent Nairobi’ye ilerlerken düştü ve uçakta bulunan 108 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.
2009: İstanbul’dan yola çıkan THY uçağı Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’na inişi sırasında Polderbaan’da düştü. Uçakta bulunan 9 kişi yaşamını yitirdi.
2010: Etiyopta Havayolları’nın uçağı Beyrut’tan çıktıktan sonra Akdeniz’e düştü. Uçakta bulunan 90 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.
2010: Air India Express’e ait uçak Mangalore Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında kaza geçirdi. Uçakta bulunan 158 yolcu ve 6 mürettebat yaşamını yitirirken sadece 8 kişi sağ kurtuldu.
2016: Flydubai’ye ait uçak Dubai’den Rusya’ya giderken iniş sırasında düştü, uçakta bulunan 62 yolcu ve mürettebat yaşamını yitirdi.
2018: Mikronezya’dan yola çıkan Air Niugini’ye ait uçak Chuuk Uluslararası Havalimanı’nda iniş sırasında kaza yaşadı. Bir kişi yaşamını yitirdi.
2020: Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait uçak Tahran’dan kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. 167 yolcu ve 9 mürettebatın bulunduğu uçaktan kurtulan olmadı.
2020: Pegasus Havayolları’na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıktı, üç kişi yaşamını yitirdi.
2020: Air India Express’e ait uçak Calicut Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında kaza geçirdi. İki pilot ve 18 yolcu yaşamını yitirdi.