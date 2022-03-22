Çin’deki uçak kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: ‘Yolcular tamamen yanmış haldeydi’

Çin'in Guangxi bölgesinde dün yaşanan ve 132 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bölgede araştırma yapan uzmanlar, uçakta bulunan herkesin şiddetli çarpma sonucu çıkan yangın nedeniyle ölmüş olabileceğini açıkladı.

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Çin yeni haftaya korkunç bir uçak kazasıyla başladı… China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçak dün 9 mürettebat ve 123 yolcusu ile Wuzhou şehri yakınlarındaki dağlık bölgeye düştü.

Uluslararası kamuoyuna yansıyan kamera görüntülerinde uçağın burun üstü düştüğü anlar hem havacılık dünyasında hem de kamuoyunda şok etkisi yarattı. Dağa çarpan ve büyük bir yangına sebep olan uçaktaki yolcu ve mürettebattan kurtulan olmazken, kurtarma görevlileri bugün bölgede çalışmalarını sürdürdü.

İki dakika kadar kısa bir süre içerisinde 30 bin ft irtifa kaybeden ve düşen uçakta bulunan herkesin ve her şeyin çarpmanın etkisiyle çıkan yangınla saniyeler içinde ‘tamamen yandığı’ açıklandı. Yangının daha sonra da kazanın meydana geldiği ormanlık alana sıçradığı kaydedildi.

30 YILDAKİ EN ÖLÜMCÜL KAZA

China Eastern Havayolları, meydana gelen kazanın ardından tüm Boeing 737-800 uçaklarının kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

Dün meydana gelen kaza, Çin’de 30 yıldır meydana gelen en ölümcül kaza. Ülkede en ölümcül uçuş kazası ise 1994 yılında meydana gelmiş Tupolev 145 tipi uçak Canton'a giderken düşmüş, kazada 160 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede arama çalışmaları ve diğer personelin kaza ile ilgili araştırmaları sürerken, Çin Devlet Başkanı Şi Çinping, kazanın ardından tam soruşturma çağrısında bulundu.

Arama ekipleri, itfaiyeciler ve diğer personel, Guangxi eyaletinin kırsal bir bölgesindeki alana inerken, Başkan Xi Jinping, kazanın ardından hızla tam bir soruşturma çağrısında bulundu.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Havayolu, dün erken saatlerde Kunming şehrinden Guangzhou’nun merkezine gitmekte olan uçakta bulunan yolcuların bazılarının hayatını kaybettiğini açıklamış ancak daha fazla ayrıntı vermemişti. China Eastern daha sonra yaptığı açıklamada ise, “Şirket, uçak kazasında ölen yolcular ve mürettebat üyeleri için derin taziyelerini ifade ediyor” dedi

Bir yandan, yolcuların ve mürettebatın aileleri hala felaketle ilgili daha fazla bilgi almayı bekliyor. Çoğu yolcu yakını dün geceyi de havaalanında geçirirken, kazayla ilgili net bir bilgi almayı umuyor.

ESKİ PİLOT KONUŞTU: BUNU YAPMAK ÇOK ZOR

Çin devlet kanalı CCTV, China Eastern’in; , kaza soruşturması, aile yardımı ve diğer acil konularla ilgilenmek için dokuz farklı ekip kurduğunu söyledi. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) ve China Eastern, kaza yerine yetkililer de gönderdiklerini açıkladı.

Öte yandan havacılık uzmanı ve güvenlik danışmanı olan John Cox da kazayı ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e yorumladı. Eski bir 737 pilotu olan Cox, “Bu çok garip. Bu uçağın bu şekilde düşmesi gerçekten çok zor bir ihtimal” dedi. Gethin, “10 ile 20 saniye arasında pilotlardan biri ya da ikisi kendine gelerek uçağı kurtarmaya çalışmış olabilir” yorumunu yaptı.

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