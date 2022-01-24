Çin’den ABD ve Japonya’ya gözdağı: 39 savaş uçağı gönderdi

Son dönemde Rusya ve Ukrayna geriliminin başrolünde olan ABD, bu kez Çin-Tayvan geriliminde de başrolde. Çin, önceki gün Tayvan'a 39 savaş uçağı göndererek, ABD-Japonya tatbikatlarına karşı gözdağı verdi.

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Çin ve ABD arasında restleşme, iki ülkenin karşılıklı hamleleriyle iyice tırmanıyor. Tayvan, pazar günü Çin’in çoğu savaş uçağı olmak üzere ülkeye 39 uçak gönderdiğini söyledi. Tayvan, bunun hava sahalarına yapılan en büyük ikinci saldırı olduğunu belirtti.

Çin, son dönemde Tayvan’a yönelik hamleleriyle çok konuşuluyor. Özellikle 2021’in son çeyreğinde, Çin’den Tayvan’ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) yönelik saldırılarında büyük bir artış gözlemlendi. 4 Ekim 2021’de Çin, Tayvan’a 56 savaş uçağı göndermişti.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI DA VAR

Tayvan Savunma Bakanlığı dün gece Çin’den gelen 39 savaş uçağının Tayvan’ın ADIZ’ine girdiğini söyledi.

Savaş uçaklarının, uzmanların Tayvan’ın hava savunmasını test etmek için Çin’in en sevdiği jetler arasında yer aldığı 24 J-16 avcı uçağı, 10 J-10 avcı uçağı ve bir nükleer kapasiteli H-6 bombardıman uçağı içerdiği aktarıldı.

TATBİKATLARIN ARDINDAN GÖZDAĞI

Çin’in Tayvan’a 39 savaş uçağı göndermesinin, ABD ve Japonya’nın Tayvan’ın hemen doğusundaki Filipin Denizi’nde yaptığı tatbikatların ardından geldiği aktarıldı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Pazartesi günü sosyal medya hesabından 10 ABD Donanma gemisiyle tatbikat yaptıklarını duyurmuştu. Uzmanlar, Çin’in özellikle bu iki ülkenin iş birliğinin ardından Tayvan’a yönelik tutumunu sertleştirmesini bekliyor.

Savunma bölgesi, Tayvan’ın karasal hava sahası ile aynı değil, ancak Çin’in kendi ADIZ’inin bir kısmı ile örtüşen çok daha büyük bir alanı içeriyor.

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