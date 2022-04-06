Corona önlemleri gevşiyor: Japonya Türkiye’ye kapılarını açıyor
Corona virüsü salgını dolayısıyla sınırlarını kapatan ve çok sıkı önlemler alan Japonya, 8 Nisan itibariyle sınırlarını 106 ülkeye açma kararı aldı.
Corona virüsü salgını dolayısıyla sınırlarını yabancı ülkelere kapatan Japonya’dan yeni bir açıklama geldi.
Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 8 Nisan’dan itibaren birçok ülkeden gelecek yolculara kapıların açıldığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada 106 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişine izin verileceği belirtilirken bu ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Belçika, Macaristan, İsviçre, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD gibi ülkelerden gelen yolcuların kabul edilebileceği belirtildi.
Öte yandan Ermenistan, Rusya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Afganistan, Gana ve Mısır gibi ülkelerden gelen yolculara ise yasağın halen geçerli olduğu belirtildi.