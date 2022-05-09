Doğalgazdan tasarruf önerisi ülkeyi karıştırdı: Emekliler kışı Türkiye’de geçirsin

Almanya'da artan akaryakıt fiyatları ve Rus doğalgazına bağımlılık nedeniyle oluşan tepkiler, farklı arayışlar getiriyor. Başta Almanya olmak üzere zengin ülkeler alternatif akaryakıt ya da çözümler ararken, ilginç bir öneri Seyahat Acenteleri Derneği VUSR’den geldi.

Ali GÜLEN

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Dernek Başkanı Mariji Linnhof, Mallorca Zeitung’a verdiği demeçte, özellikle emeklilerin kış aylarını Türkiye, Mallorca veya Tunus'ta geçirebileceğini; devletin de bunun için kişi başı 500 Euro sübvansiyon ödemesi gerektiğini söyledi.

Linnhof'a göre, bu durumda hem bu kişiler kış aylarında Almanya'da daha az ısınma gideri ödemiş olacak, ayrıca emekliler sayesinde, corona virüsü salgını ya da savaş nedeniyle olumsuz etkilenen tatil yerleri de rahat nefes alacak.

PARTİLER SICAK BAKMIYOR

Ancak Alman siyasi parti temsilcileri teklife hiç de sıcak bakmıyor.

SPD, bunun enerji sorunun çözmeyeceğini belirtirken, Hıristiyan Demokrat Parti; mevcut iç borcun daha da artması ve ayrıca ülkeden ayrılan emekliler nedeniyle iç talebin de daralmasının mümkün olacağını söyledi.

Turizmciler ise, böyle bir hamlenin turizmi canlandıracağını savunuyor.

TÜRK KÖKENLİ EMEKLİLER YILIN 6 AYINI TÜRKİYE’DE GEÇİRİYOR

Almanya'da şu ana kadar bu teklife sıcak bakan çıkmazken, Alman emekliler ise özellikle kış aylarını Türkiye'nin güneyinde geçirmekten memnun.

Çok sayıda Alman her yıl giderek artan oranda Türkiye'ye yerleşiyor veya ev alıyor. Almanya'da yıllarca çalışıp emekli olan Türk ya da Türk kökenliler de, yılın 6 ayına yakınını Türkiye'de geçiriyor.

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