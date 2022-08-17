Ege’deki yolcu gemisine bomba ihbarı yapıldı, gemi tahliye edildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesi karşısındaki Sakız Adası’ndan bu gece hareket etmesi gereken yolcu gemisine bomba ihbarı yapıldı, yolcular boşaltıldı. Polis ve özel harekat ekipleri köpeklerle arama çalışmasına başladı.

Yaşar ANTER

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi karşısındaki Sakız Adası limanından bu gece yarısı hareket ederek Pire'ye gitmesi beklenen Chios Island isimli yolcu gemisine hareket edeceği sırada bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın üzerine geminin kaptanı yaptığı anons ile yolcuların gemiyi boşaltmasını istedi.

politischios.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde mürettebat geminin hoparlörlerinden şüpheli bir nesnenin olası varlığı hakkında bilgi verdi ve gemi içindeki kabin ve boşlukların kontrolünü istedi.

Geminin Sakız Adası’ndan 21:30’da hareket etmesi planlanmıştı, geminin limanda beklediği ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Gemideki arama çalışmalarına personel ile birlikte 10 kişilik bir ekip ve bomba arama köpeğinin katıldığı belirtildi. Sakız Limanı'nda geniş güvenlik önlemi alındı.