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Erdoğan’dan görüşme çıkışı: O Biden ise ben de Erdoğan’ım

BM Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi diler miydiniz?' sorusuna "Yok, o Biden ise Ben de Erdoğan'ım" yanıtını verdi.

Yayınlanma: 23:28 - 20 Eylül 2022 Güncellenme:
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Erdoğan’dan görüşme çıkışı: O Biden ise ben de Erdoğan’ım

BM Genel Kurul toplantısı için New York’ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan, muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

‘Biden ile görüşecek misiniz?’ sorusuna “Resepsiyonuna katılacağım” diyerek cevap veren Erdoğan, ‘Görüşmüş olmayı diler miydiniz?’ sorusuna ise “Yok niye, o Biden ise ben de Erdoğan’ım” diye cevap verdi.

Euronews’ta yer alan habere göre, Erdoğan’ın senatörlerle buluşmasından F-16 satışlarıyla ilgili edindiği izlenim sorusuna da ‘olumlu’ diyerek yanıt verdi.

Türkiye, ABD’den 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80’e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu.

Türkiye bu talebi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmasından sonra yapmıştı.

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