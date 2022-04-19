Eski Kremlin yetkilisi ve Putin’e yakın isim Vladislav Avayev, hamile eşi ve kızı ile evinde ölü bulundu

Rusya'nın önde gelen isimlerinden, bir dönem Kremlin'de üst düzey yöneticilik yapmış bir isim olan ve Putin'e yakınlığıyla bilinen multimilyoner Vladislav Avayev Moskova'daki evinde eşi ve kızıyla ölü bulundu. Polis, Rus milyonerin önce eşini ve 13 yaşındaki kızını öldürüp intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, bazı komşularına göre olay bir cinayet olabilirken, aldatma iddiaları da gündeme bomba gibi düştü.

Sozcu.com.tr

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Daha önce Kremlin’de görev yapan ve Rusya’nın önde gelen bankalarından Gazprombank’ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev eşi ve 13 yaşındaki kız çocuğuyla beraber, Moskova’daki dairesinde ölü bulundu.

Moskova polisi, 51 yaşındaki multimilyoner Avayev’in cesedinin yanında 47 yaşındaki hamile eşinin ve 13 yaşınaki kızı Maria’nın bulunduğuna da aktardı. Ailenin cesedi, büyük kızları Anastasia’nın eve gelmesi sonucu bulundu. Cesetlerin hepsinde kurşun izi tespit edilirken, tabancanın Avayev’e ait olduğu ve o sırada elinde bulunduğu bildirildi.

Bunun üzerine polis, Rus milyonerin, önce eşini ve çocuğunu vurup daha sonra kendini öldürdüğü şüphesi üzerine yoğunlaştı. Avayev’in iş ve özel hayatıyla ilgili herhangi bir bağlantıyı araştırdıkları açıklandı.

‘SİLAH BABAMIN ELİNDEYDİ’

Anastasia, memurlara, cesedi bulduğunda silahın babasının elinde olduğunu söyledi.

Avayev daha önce, Putin’in yabancı şirketlerin bankada bir hesap açmasını talep ettiği Batı yaptırımlarına karşılık vermek için Rus liderin rubleye karşılık gaz planının önemli bir parçası olan Gazprombank’ta üst düzey bir yönetici olarak çalışıyordu.

Daha önce Putin’in Kremlin yönetiminde de üst düzey yetkili olarak çalışan Avayev’in inşaat şirketi sayesinde milyonlar kazandığı da belirtildi.

‘KISKANÇLIK CİNAYETİ Mİ?’

Rus medyasında yer alan haberlere göre, bir teoriye göre Avayev’in cinayeti işlemesinin nedeni kıskançlık olabilir. Buna göre, Avayev’in eşi Yelena onu şoförüyle aldattı ve ondan hamileydi. Bunu öğrenen Rus milyoner ise durumu kabullenemedi ve eşini öldürdü.

‘BELKİ DE BİRİLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR’

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, Avayev’in evine komşu olarak yaşayan Kristina isimli bir kişi de “Üç el silah sesi ve bağırış duydum. Bir kadın çığlık atıyordu. Ardından iki el daha ateş edildi. Daha fazla ses duymadım. “dedi. Başka bir komşusu ise, ‘Belki de bu yaptırımlardan dolayıydı. Herkes depresyonda, bazıları aşırı önlemler almaya bile başladı.” dedi, yaptırımların ve ekonomik gerilemenin işini vurmuş olabileceğini öne sürdü.

Bir başkası ise, ‘Muhtemelen onu borca ​​soktular ve kendini vurmaya karar verdi. Bunu yapmak için hiçbir nedeni yoktu. Zengindi, zekiydi. Böyle bir adamın öldürmesi mümkün değil. Belki Avayev ve ailesi birileri tarafından öldürülmüştür.” ifadelerinde bulundu.

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