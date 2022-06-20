Finlandiya Başbakanı’ndan NATO krizi ile ilgili açıklama: Tarih verdi

Bugün gözler Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak mini zirveye çevrilmişken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den NATO krizi ile ilgili dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi.

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Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazları sürerken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Marin, Türkiye’nin onları “rehin” tutmak istemesi durumunda kendi ülkesinin de İsveç’in de işleri ilerletmek için yapabileceği çok az şey olduğunu söyledi.

“Katılmamız için herhangi bir engel olmamalı” diyen Finlandiya Başbakanı, çoğu NATO üyesi ülkenin Haziran ayı sonunda Madrid’de yapılması planlanan NATO zirvesinde konunun çözüme ulaşmasını beklediğini yazdı.

GÖZLER BUGÜNKÜ GÖRÜŞMELERDE

Marin, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün NATO’nun Pazartesi günü Brüksel’de Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapacağını söylemesini de hatırlatırken, buradaki görüşmelerin önemine dikkat çekti.

Marin ayrıca, Rusya’nın ülkeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla sığınmacıları sınıra yönlendirmesi durumunda Finlandiya’nın doğu sınırını kapatabilmesinin önemli olduğunu söyledi. Finlandiya Başbakanı “Doğu sınırındaki tüm kontrol noktalarını kapatmamız ve sığınma işlemlerini başka bir yere taşımamız gerekiyor” dedi.

‘ADAY OLMAYACAĞIM’ AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği Cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna ve komşusu Moldova’nın bloğa üye olmaya aday olmasını desteklediğini söylemişti. Marin, Ukrayna ve Moldova’nın yanı sıra Finlandiya’nın da Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’a AB aday statüsü verilmesini desteklediğini söyledi, “AB üyesi olmanın kestirme bir yolu yok, ancak bu ülkeler üyelik müzakerelerine başlayabilir” dedi.

Başbakan Sanna Marin (SDP) Pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, 2024 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak durmakla ilgilenmediğini de söyledi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet bugün Brüksel’e gitti. İki ülkenin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG konusunda somut adım atması beklentisi bir kez daha gündeme getirilecek.

25 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleşen görüşme sonrası taraflar arasında beklentilere ilişkin belge trafiği yaşanmıştı. Brüksel’deki toplantıda, bu belgeler üzerinde görüşmelerde bulunulacak.

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