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Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımına Biden’dan onay

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı.

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Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımına Biden’dan onay

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