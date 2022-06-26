Göçmen akınına sert müdahale! Ölü sayısı artıyor

Sivil toplum kuruluşları, İspanya’nın Fas sınırındaki göçmen akını sırasında Fas polisinin göçmenlere sert müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye yükseldiğini bildirdi.

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İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde yaşanan göçmen akını ve ardından çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildirildi.

Çoğunluğunun Sahra Altı Afrika bölgesinden geldiği belirtilen yaklaşık 2 bin göçmen, sınırdaki bariyerlerden atlayarak, İspanya topraklarına geçmeye çalışması üzerine Fas güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

37’Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Sınır bölgesinde temsilcileri bulunan Fas Nador İnsan Hakları Derneği bugün yaptığı açıklamada, edindikleri bilgilere göre 2'si Faslı güvenlik güçlerinden olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye ulaştığını ifade etti.

SINIRI AŞMAYI BAŞARANLAR VAR

Hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan açıklamada, 18 göçmenin hayatını kaybettiği, 76 göçmenin ise yaralandığı bildirilmişti.

Olayda yaralanan Faslı güvenlik görevlisi sayısının 140 olduğu belirtilirken, 133 göçmenin ise sınırı aşmayı başardığı ifade edilmişti.

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