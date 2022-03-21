Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye’ye geliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye gelecek.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Hollanda Krallığı Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 22 Mart 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

* Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik olarak atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.

* Gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanmaktadır.

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