Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye’ye geliyor
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye gelecek.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Hollanda Krallığı Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 22 Mart 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
* Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik olarak atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.
* Gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanmaktadır.