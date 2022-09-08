İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü" denildi.

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Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth’in, İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde yaşamını yitirdi.” ifadesi kullanıldı. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra’ya götürüleceği belirtildi.

CORONAYA YAKALANMIŞTI

İngiltere Kraliçesi’nin, 20 Şubat’ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70’inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

CAMILLA’NIN “KRALİÇE” OLMASINI İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70’inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla’nın “kraliçe” olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles’a ve eşi Camilla’ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

KRALİÇE ELIZABETH KİMDİR?

21 Nisan 1926’da Londra’nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı’ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952’de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953’te resmi törenle taç giymişti. Kraliçe, İngiltere tarihinin “en uzun süre tahta kalan hükümdarı” unvanını elde etmişti.

6 Şubat 1952’de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi oldu. Bir sonraki yıl gerçekleşen taç giyme töreninin televizyonda gösterilmesiyle bir ilk gerçekleştirildi. 1956’dan 1992’ye kadar bölgelerin bağımsızlık kazanması ve bazı krallıkların cumhuriyet olmasıyla krallıkların sayısı değişti. Günümüzde, yukarıda sayılan ülkelerin ilk dördüne ek olarak Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis’in kraliçesidir. Dünyanın hâlen hüküm süren en yaşlı ve Britanya’nın en uzun ömürlü hükümdarıdır. 9 Eylül 2015’te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria’nın saltanatını geride bırakarak Britanya’nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçe oldu ve en uzun süre hüküm süren ikinci hükümdar oldu.

Elizabeth, Kral VI. George ve Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi’nin büyük kızı olarak Londra’da doğdu. Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward’ın tahttan çekilmesiyle 1936’da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. 1947’de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu. 8 Eylül 2022 tarihinde Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında hayatını kaybetti.

KRALİÇE ELİZABETH’İN ÇOCUKLARI

Galler Prensi, Prens Charles

Kraliyet Prensesi, Prenses Anne

York Dükü, Prens Andrew

Wessex Kontu, Prens Edward

KRALİÇE ELİZABETH’İN YERİNE KİM GEÇECEK?

Kraliçe II. Elizabeth’in varisi en büyük oğlu Galler Prensi Charles’tır.