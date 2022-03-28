İsrail’den Arap ortaklarıyla İran’a karşı zirve

İsrail'le ilişkileri normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Fas'ın dışişleri bakanları, İsrailli mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Zirveye ABD Dışişleri Bakanı Blinken da katıldı.

Sozcu.com.tr

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İsrail ve bazı Arap ülkeleri, nadir gerçekleşen bir zirve kapsamında İsrail’de bir araya geldi. İki gün süren zirveye Washington’un İran ile yürüttüğü müzakereler konusunda ABD müttefiklerine güvence vermek isteyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de katıldı.

Zirvede Filistinlilerle barış görüşmelerinin durmuş olmasına rağmen 2020’de İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Fas’ın dışişleri bakanları yer aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün başlayan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada İsrail’in Arap ülkeleriyle yeniden kurduğu ilişkilere dikkat çekerek, “Burada yaptığımız şey tarih yazmak, ilerleme, teknoloji, dini hoşgörü, güvenlik ve istihbarat işbirliğine dayalı yeni bir bölgesel yapı kurmak” dedi. Toplantıların düzenli olarak devam edeceğini kaydeden Lapid, “Bu yeni yapı başta İran ve İran’dan aldığı güçle hareket edenler başta olmak üzere ortak düşmanlarımızı korkutuyor ve caydırıyor” diye konuştu.

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