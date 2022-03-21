Kaçtığı iddia edilmişti: İsviçre’den Putin’in sevgilisinin iadesi istendi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Putin'in yıllardır herkesten sır gibi sakladığı 31 yaş küçük jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'nın Rus liderden olan çocuklarıyla birlikte kaçtığı iddia edilen İsviçre'den iadesi istendi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllardır herkesten sır gibi sakladığı 31 yaş küçük jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva’nın Rus liderden olan çocuklarıyla birlikte İsviçre’ye kaçırıldığı iddia edilmişti. Putin'in Olimpiyat altın madalyalı jimnastikçi sevgilisi Kabaeva’nın bir süredir dört çocuğu ile birlikte İsviçre'deki özel bir dağ evinde saklandığı konuşuluyordu.

Putin’in Ukrayna, Rusya ve Belarus’taki muhalifleri bir araya gelerek İsviçre’ye Kabaeva’nın sınır dışı edilmesi için dilekçe yazdı.

Dilekçede Putin’in Hitler’e benzerliğiyle ilgili yapılan yorumlara ithafen, “Eva Braun’u Führer’iyle yeniden birleştirmenin zamanı geldi” ifadeleri kullanıldı. Dilekçe, ‘Mevcut savaşa rağmen İsviçre, Putin rejiminin bir suç ortağına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.’ sözleriyle devam etti.

İKİLİ HAKKINDA UZUN SÜREDİR BİRÇOK İDDİA VAR

İngiltere, Putin’in gizli ortağı ve kız arkadaşı olmasının yanı sıra, Kremlin yanlısı medya devi National Media Group’un yönetim kurulu başkanı olan Kabaeva’ya şimdiye kadar herhangi bir yaptırım uygulamadı.

Putin ve Kabaeva'nın yıllardır birlikte olduğuna dair birçok haber kamuoyuna yansıyor. İkili, daha önce birkaç kez birlikte görüntülendi. Olimpiyat atletinin alyans taktığına dair birçok iddia ortaya atılırken, ikilinin resmi bir evlilik kaydı bulunmuyor.

Rusya’da Putin’e karşı muhalefet lideri partisi Alexei Navalny tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ile yürütülen soruşturmalar, birkaç Rus oligarkının Kabaeva’nın ailesine açıklanamaz bir şekilde mülk, para ve değerli varlıkları hediye ettiğini ortaya çıkarmıştı.

55 BİN KİŞİ İMZALADI

Change.org’da Almanca, Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanan dilekçede, “Şu anda büyük acılar çeken Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşları olarak İsviçre makamlarına başvurmak için birleşiyoruz” ifadeleri kullanılırken, şimdiye kadar 55 bin kişi dilekçeye imza attı.

Dilekçede, ‘Halk, Rus siyaset ve medya figürü ile eski ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva’nın SİZİN ülkenizde Rusya Federasyonu’na uygulanan yaptırımların sonuçlarından saklandığını yeni öğrendi. Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna’ya haince saldıran sanrılı diktatör ve savaş suçlusunun en sevdiği eşi.’ ifadeleri de yer aldı.

‘ÜST DÜZEY KORUMALARI VAR'

Putin’in kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Kabaeva'nın emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova'daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor.

Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor. Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin’in partisinden milletvekili seçilmişti.

Birçok Rus, Putin'in iki yetişkin kızının annesi olan 62 yaşındaki eski First Lady Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak Kabaeva'yı görmüştü.

Putin'in iyi ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Belarus'un lideri Alexander Lukashenko, Putin'in boşanma kararının Kabaeva'nın ‘cumhurbaşkanına baskı yapması' nedeniyle çıktığını ima etmişti.

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