Kanada polisi, ilkokul yakınında silahlı bir kişiyi öldürdü

ABD’nin Teksas eyaletinde bir ilkokulda 21 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının ardından Kanada’nın Toronto kentinde de polis, bir ilkokulun yakınındaki silahlı bir kişiyi vurarak öldürdü.

Sozcu.com.tr

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Kanada'nın Toronto kentinde polis, bir ilkokulun yakınındaki silahlı bir kişiyi vurarak öldürdü.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokulda 21 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırı sonrasında yaşanan olayda, polis bir ilkokulun yakınında gördüğü tüfek taşıyan bir kişiyi vurdu. 20'li yaşlarının başında olduğu belirtilen şüpheli kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgedeki okullar geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, bölgede devriye gezen polis sayısının artırılacağını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten emniyet müdürü James Ramer, “ABD'de yaşanan son olaylar personelde, öğrenciler ve velilerde büyük travma yarattı” dedi.

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