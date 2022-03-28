Kiev: Rusya’nın amacı Ukrayna’yı bölmek
Türkiye'de bugün başlayacak olan iki ülkenin barış görüşmeleri öncesi Ukrayna askeri istihbarat şefi Rusya'nın ana planının iki ayrı Ukrayna yaratmak olduğunu söyledi.
Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da Kuzey ve Güney Kore örneği yaratma girişiminde bulunduğunu ve ülkeyi ikiye bölme çabası içinde olduğunu söyledi.
Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir açıklamada, “İşgalciler (Ruslar) işgal altındaki toprakları tek bir devlet altında tutmaya çalışacaklar.
Ancak Ukrayna gerilla savaşı bunun olmasını engelleyecek açıklaması yapıldı.
Rusya, 2014’ten bu yana kısmen Rusya destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Ukrayna’nın Donbas bölgesinin bağımsızlığını tanımaya odaklanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı geçen hafta Moskova’nın bu hedefe ulaştığını ve “güvence altına almak için hareket edeceğini” söyledi.
Budanov’un yorumları, Başkan Joe Biden’in Cumartesi günü Polonya’da yaptığı konuşmada Putin hakkında “Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz” dediği son sözlerinden bir gün sonra geldi.