Kim’den füze denemesi yorumu: Eşsiz bir zafer

Kuzey Kore dün kıtalararası balistik füze denediğini doğrularken ülkenin lideri Kim Jong-un denemeyi “Kore halkı için mucizevi ve eşsiz bir zafer” olarak niteledi.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesini doğruladı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Pyongyang Uluslararası Havalimanı’ndan ateşlenen füzenin Japon Denizi’ndeki bir hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği ifade edildi.

Füze denemesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “ABD'li emperyalistlerle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazırız. Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz” dedi. Füze denemesini “Kore halkı için mucizevi ve eşsiz bir zafer” olarak niteleyen Kim, “ülkenin güvenliğini ihlal etmeye çalışan herkesin kaçınılmaz olarak korkunç bir bedel ödeyeceğini” söyledi.

Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun Gazetesi’nde yer alan haberde ise, “Son deneme ile silah sisteminin tüm temel unsurlarının tasarım gerekliliklerini tam olarak yerine getirdiği ve savaş koşullarında hızlı operasyon güvenilirliğinin pratik olarak sağlanabileceği açıkça ortaya konmuştur” ifadelerine yer verildi.

ABD VE JAPONYA'DAN PYONGYANG'A KINAMA

Kuzey Kore bu yılki 11. füze denemesini gerçekleştirerek dünya kamuoyunu alarma geçirirken, ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Fumio Kişida’nın Brüksel’deki G7 Zirvesi’nde konuyu görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

Japon basınında yer alan haberlere göre Pyongyang’ın son denemesini şiddetle kınayan liderler, Kuzey Kore’yi eyleminden sorumlu tutma konusunda mutabık kaldı. Görüşmede Biden’ın ABD’nin Japonya ve Güney Kore’nin güvenliğine dair taahhüdüne bağlılığını yinelediği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uygulanan yaptırımlara rağmen 2022 yılının başından bu yana aralarında hipersonik ve kıtalararası balistik füzelerin de bulunduğu bir dizi füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, bölgede tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

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