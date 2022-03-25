Kremlin’den Biden’a G20 tepkisi: Felaket olmaz

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamasına Kremlin’den tepki geldi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın G20'den çıkartılması gerektiği yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak “Bu o kadar da büyük bir felaket olmaz” açıklaması yaptı. Peskov, “G20 formatı önemli ama şu anki koşullarda katılımcıların çoğu bizimle ekonomik savaş içinde. O yüzden korkunç bir durum yaşanmaz” dedi.

Dünyanın ABD ve AB'den büyük olduğunu söyleyen Peskov, Rusya'yı yalnız bırakma çabalarının başarısız olacağını savundu. Kremlin sözcüsü, ABD'nin Rusya'ya yönelik kimyasal saldırı iddialarıyla dikkatleri kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını kaydetti.

Peskov ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazprom'a Avrupa'ya gaz ihracatı karşılığında rubleyle ödeme alma talimatı verdiğini ve şirketin bu konuda çalışma yürüttüğünü aktardı.

Putin, önceki gün Rusya'nın “dost olmayan ülkelere” ruble ile doğalgaz satmaya başlayacağını açıklamıştı.

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