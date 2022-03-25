Kuzey İrlanda’da panik: Bakan apar topar sahneden indirildi

Kuzey İrlanda’da bir mitingde yaşanan şüpheli paket paniği nedeniyle İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, konuşma yaptığı sahneden hızla uzaklaştırıldı.

Sozcu.com.tr

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İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, bugün Kuzey İrlanda’nın başkent, Belfast'ta bir mitingde konuşma yaptığı sırasında saldırı paniği yaşanması üzerine apar topar sahneden indirildi.

Mitingin organizatörlerinden biri, alanda kaçırılan bir kamyonda şüpheli bir paket bulunduğunu, güvenlik alarmı verilmesi üzerine mitingin düzenlendiği yerin tahliye edildiğini açıkladı. Silahlı bir kişinin aracın şoförünü kamyonu mitingin yapıldığı alana götürmeye zorladığı bildirildi.

Reuters'a konuşan yetkililer, Coveney'nin hızla bakanlık aracıyla alandan uzaklaştırıldığının duyurdu. Paniğe yol açan olay nedeniyle güvenli bir yere götürülen İrlandalı bakan da Twitter mesajında olay nedeniyle üzgün ve öfkeli olduğunu söyledi. Yetkililer, kaçırılan aracın şoförünün de “büyük travma” yaşadığını ifade etti.

Kuzey İrlanda'da bazı gruplar, yıllar süren etnik çatışmalar sonucu 1998'de yapılan barış anlaşmasına karşı çıkarak zaman zaman küçük çaplı eylemler ve saldırılar düzenliyor.

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