Macron-Putin görüşmesi ile ilgili şok iddia: DNA’sını almasın diye corona testini reddetti

Reuters haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Pazartesi günü gerçekleşen görüşmesi ile ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre, Macron'un Rusya'da 'DNA'sının çalınmasından korktuğu için' PCR testi yapılmasını reddettiği öne sürüldü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu hafta Moskova’da bir araya gelmiş, Ukrayna-Rusya gerilimi tırmanırken yapılan görüşmeye ikilinin oturduğu 5 metrelik masa damga vurmuştu.

İkilinin görüşmesi sırasında Putin’in davranışları çok konuşulmuştu. Toplantının başında uzaktan bir eli cebinde el sallayarak Macron'u selamlayan Putin, görüşme sonrasındaki basın toplantısında da Macron'u beklemeden ayrılmıştı. Yabancı basın, bu hareketleri “Putin, Macron’a gözdağı veriyor” şeklinde yorumlarken, bugün ortaya yeni bir iddia atıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın Rusların DNA’sını alacağı korkusuyla Moskova ziyareti sırasında corona virüsü testi yaptırmayı reddettiği iddia edildi.

‘RUSLARA KARŞI TEDBİRLİ DAVRANDIK’

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Macron’a Putin ile görüşmesi öncesi kurallar gereği PCR testi yapılması gerektiğini veya daha katı sosyal mesafe kuralları uygulanacağının söylendiğini aktarırken, Macron’un corona virüsü testini reddettiği bildirildi.

Reuters, bu sosyal mesafenin tokalaşmaya engel olmadığını veya 5 metre masa anlamına gelmediğini vurgularken, ismi açıklanmayan kaynağın iddialarını da yer verdi.

Fransız liderin Rus doktorlar tarafından test edilip edilmediğine dair güvenlik endişelerine atıfta bulunan bir kaynak, ‘cumhurbaşkanının DNA’sına el koymalarını kabul edemedik’ dedi. İsmi açıklanmayan kaynak, Fransız heyetin Macron’un DNA’sını çalmak istemelerine karşın Ruslara tedbirli davrandığını da sözlerine ekledi.

PCR TESTİNİ FRANSA’DA YAPTIRMIŞ

Macron’un heyetindeki ikinci kaynak, Fransa Cumhurbaşkanı’nın Rusya’da PCR testine girmeyi reddettiğini doğruladı. Kaynak, onun yerine yola çıkmadan önce Macron’un Fransa’da PCR testi yaptırdığını ve Rusya’da kendi doktoru tarafından antijen testi uygulandığını açıkladı. İsmi açıklanmayan kaynak, “Ruslar bize Putin’in sıkı bir sağlık kontrolünde tutulduğunu söyledi” dedi.

Perşembe günü, Macron ve Putin’in gündem olan sosyal mesafeli görüşmelerinden üç gün sonra, Rus lider Kazak Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’i kabul etmiş, iki lider el sıkışmış ve aralarında yalnızca küçük bir sehpa olacak şekilde birbirlerine yakın oturmuştu.

Ancak Fransız liderin sağlık protokolü hakkında bilgisi olan iki kaynak, Macron’dan Putin ile görüşmeden önce Kremlin tarafından bir Covid testi yapmasının istendiğini söyledi.

Putin ve Macron’un görüşmesine 5 metre uzunluğundaki masa damga vurmuştu. Uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı'nın bu masa ile Macron'a mesaj verdiği yorumunu yaptı. Fransız diplomatik kaynakları, “Cumhurbaşkanı Macron, Putin'den o kadar çok uzakta oturdu ki birbirlerini tercümeyi dinlemek için verilen kulaklıklar aracılığıyla duydular” yorumunu yaptı.

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