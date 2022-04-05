Mariupol’deki yıkım havadan görüntülendi

Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve büyük bir bölümü yok olan Mariupol kenti havadan görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 41. güne girilirken Azov Taburu, Mariupol kentinin son halini havadan görüntüledi. Mariupol Belediyesi görüntüleri, “Mariupol'deki 40 günlük cehennem” ifadeleriyle paylaştı. Hayalet kente dönen Mariupol’de çok sayıda yapının yıkıldığı ve birçoğundan da dumanların yükseldiği görüldü.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, dün yaptığı açıklamada Mariupol kentinde tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşının olduğunu belirtmişti. Vereşuk, “Yunanistan vatandaşları bir şekilde tahliye edildi. Mart ayı başlarında tahliyeler daha mümkündü. Bir kısım Türk vatandaşı da tahliye edildi. Mariupol'de tahliye bekleyen yabancılar ve Ukraynalılar bizim için aynıdır ve tahliye için aynı imkanlara sahiptirler. Şimdi Mariupol'de tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşı kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Ukrayna vatandaşlarının, özellikle de çocukların ve kadınların tahliyesi için söz verdi” ifadelerini kullanmıştı.

RUS TANKARI KİEV’E GETİRİLDİ

Öte yandan Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin çekilirken bıraktığı tank ve zırhlı araçları Kiev’e getirdi. Hasarlı olan bazı tanklar bulunduğu noktaya yakın yerlerde halkın da yardımıyla tamir edilmeye çalışıldı.

İrpin ve Bucha kentlerinde de birçok imha edilmiş tank bulundu. Tanklarda inceleme yapan Ukrayna askerleri, çok sayıda Rus askerinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bir kısmı tanınmayacak halde olan cesetler toplanıyor.

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