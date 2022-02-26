Milletvekillerinden yeni yaptırım önerisi: “Rus çocuklar İngiliz okullarından çıkarılmalı”

Muhafazakar milletvekilleri, Boris Johnson'a yeni yaptırımlar konusunda baskı uyguluyor. Milletvekilleri, Rus oligarklarının çocuklarının seçkin İngiliz okullarının faydalarından yararlanmalarının yasaklaması gerektiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Boris Johnson, Ukrayna’ya saldıran Rusya’yı cezalandırmak için Birleşik Krallık’ta yaşayan zengin Rusları hedef alan yaptırımlar konusunda baskı görüyor.

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine perşembe günü Avam Kamarası'nda Rusya'ya uygulanacak ek yaptırımları açıklamış ve “Rusya'ya şimdiye kadar uygulanan en ağır yaptırımların uygulanacağını” söylemişti. Ancak Johnson, muhafazakâr milletvekillerinden daha fazla yaptırım için baskılar artıyor.

RUS ÇOCUKLAR EVLERİNE GÖNDERİLMELİ

Milletvekili Nickie Aiken, eğitime odaklanan bir yasağı savunanlar arasında. Avam Kamarası’nda “Kremlin’e bağlı Rusların bu ülkenin okullarında okuyan çocukları evlerine, Rusya’ya gönderilmeli ve bu ülkede eğitim görmelerine izin verilmemeli” dedi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Rus seçkinlerinin büyük bir bölümünün mülk sahibi oldukları, partiler düzenledikleri ve lüks mağazalarında, restoranlarında para harcadıkları Londra ile bağlantıları var. Birçoğu, çocuklarını İngiltere’nin Eton, Harrow, Winchester ve Charterhouse gibi çok katlı özel okullarına göndererek onlara seçkin bir eğitim sunuyor.

The Times of London tarafından aktarılan Independent Schools Council’in son istatistiklerine göre, yaklaşık 2.300 Rus İngiliz özel okullarına devam ediyor.

“BABALARININ, ANNELERİNİN GÜNAHLARINI ONLAR ÇEKMEMELİ”

Ancak Johnson bu yaptırıma karşı sert bir şekilde karşı çıktı: “Bence babaların, hatta annelerin günahları çocukları çekmemeli.”

Insider’a konuşan Aiken, bu önerisinden vazgeçmeyeceğini söyledi: “Ukrayna’nın çocukları sığınaklarda saklanırken, Putin ve Kremlin’e yakın olan birçok çocuk, özel okullarımızın ayrıcalığından ve güvenliğinden yararlanıyor. Putin düzenine çok net bir mesaj göndermek istiyorsak, İngiliz düzeninin faydalarından yararlananları eve göndermek gerektiğini düşünüyorum.”

MİLLETVEKİLLERİ ISRARCI

Aiken sözlerine şunları ekledi: “Onların sadece ceplerine değil, aynı zamanda yaşam tarzlarına da vurmalıyız.”

Avam Kamarası dışişleri komitesi başkanı Tom Tugendhat da fikre destek verdi. Insider’a verdiği demeçte, “Putin’in prensleri, Ukrayna okullarını yıkarken bir yandan ülkemizin en güzel yerlerinde eğitimin tadını çıkarıyorlar” dedi.

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