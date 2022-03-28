Morales: Biden Rusya’da darbe planlıyor

Latin Amerika ülkesi Bolivya'da 2019'da darbe sonucu görevden ayrılmak zorunda kalan eski Devlet Başkanı Evo Morales, Twitter hesabında ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’da darbe planı yaptığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bolivya'nın 2019'da darbeyle görevden uzaklaştırılan eski Devlet Başkanı Evo Morales, ABD'nin Rusya'da darbe düzenlemeye çalıştığını savundu.

Bolivya'nın ilk yerli lideri olan ve 2020'de müttefiki Luis Arce'nin devlet başkanı seçilmesinin ardından sürgünden ülkesine dönen Morales, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı kullanarak Rusya'da hükümeti devirmeye çalıştığını belirtti. Twitter hesabında ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'da darbe planı yaptığını yazan Morales, ABD'nin askeri, siyasi ve ekonomik yollarla Rus halkına saldırdığı yorumunda bulundu.

Morales, paylaştığı bir tweet'te “Hiroşima ve Nagazaki'de yüzbinlerce kişiyi atom bombalarıyla öldüren tek ülkenin kimseye savaş suçlusu demeye hakkı yok” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'ın cumartesi günü Polonya ziyaretinde yaptığı konuşmada “kasap” olarak nitelediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevi sürdüremeyeceğini söylemesi tepkilere yol açmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya’da rejim değişikliğini desteklemediklerini belirtirken Biden da son açıklamasında Rusya'da rejim değişikliği çağrısı yapmadığını söyledi.

İlginizi Çekebilir ABD'den Rusya'da rejim değişikliği açıklaması

İlginizi Çekebilir Rusya'dan Biden'a sert yanıt: İnsanların öldürülmesini istedi