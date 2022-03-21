New York Times: Putin, Ukrayna’da B planını devreye soktu

ABD'nin en çok okunan gazetelerinden New York Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da 'sivilleri hedef almaya dayalı' B planını devreye soktuğunu öne sürdü. Gazeteye göre, plan başarılı olursa, Putin, şartlarını kabul ettirmek için Ukrayna yönetimine baskı yapabilir...

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali birinci ayına girerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in B planını devreye soktuğu öne sürüldü. ABD’nin köklü gazetelerinden New York Times’ın kıdemli muhabiri Thomas. L. Friedman tarafından kaleme alınan yazıda, Putin’in Ukrayna’daki direniş karşısında B planını uygulamaya soktuğu aktarıldı.

Putin’in B planı, Rus Ordusu’nun Ukraynalıları evlerinden kaçmaya teşvik etmek ve kitlesel bir mülteci yaratmak amacıyla kasıtlı olarak Ukraynalı sivillere, apartman bloklarına, hastanelere, işyerlerine ve hatta bomba sığınaklarına saldırmasını hedefliyor. Bunun sonunda Ukrayna içinde ve en önemlisi NATO içinde büyük bir mülteci krizi yaratmayı hedefliyor.

New York Times’ın haberine göre, Putin, tüm Ukrayna’yı askeri yollarla işgal edip elinde tutmak yerine, özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere beş veya 10 milyon Ukraynalı mülteciyi ülke dışına sürmeyi planlıyor. Putin, bu durumun NATO üzerinde yoğun bir sosyal ve ekonomik yük yaratmasını da hedefliyor. Gazete, bu sayede Putin’in Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenskiy üzerinde baskı kurarak barış şartlarını dayatmaya başlayacağını belirtiyor.

PUTİN’İN PLANI İSTEDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Habere göre, Putin’in B planı, planlandığı gibi gelişiyor gibi görünüyor. Fransız haber ajansı Agence France-Presse’in Pazar günü Kiev’den aktardığına göre, savaşın başlamasından bu yana 3,3 milyondan fazla mülteci Ukrayna’dan kaçtı. Bu durum, Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizini tetikledi. Ülkeden kaçanların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. BM’ye göre de 6,5 milyon kişinin daha ülke içinde yerinden edildi. Bu da Putin’in stratejisinin istediği gibi ilerlediğini gösteriyor…

Putin’in planının her ne kadar savaş suçu işlemeyi içerse de devam edeceği belirtilirken, İngiltere Savunma Bakanlığı, “Rusya’nın operasyonel yaklaşımını değiştirdiğini ve şimdi ise yıpratma stratejisine geçtiğini” aktardı. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu durumun sivil kayıpların artması, Ukrayna altyapısının tahrip edilmesi ve insani krizin yoğunlaştırılmasıyla sonuçlanan ayrım gözetmeksizin ateş gücü kullanımını içermesi muhtemeldir.” ifadeleri yer aldı.

BİDEN VE ZELENSKİY A PLANINI UYGULUYOR

New York Times, Putin’in B planına karşı, ABD Başkanı Joe Biden ve Zelenskiy’nin A planlarını yürütmekte olduğunu aktardı. Zelenskiy’in A planında, Putin’in ordusunun direncini kırmanın yer aldığı ve Rus ordusuna ağır kayıplar verilmesi sonucu Putin’in barış görüşmelerine zorlanabileceği olduğu öne sürüldü.

Yine A planıyla devam eden bir diğer isim ise Biden oldu. New York Times’ın haberine göre, Biden’ın A planı içerisinde, Rusya’ya daha önce Batı tarafından hiç uygulanmamış ekonomik yaptırımlar uygulamak, Ukrayna’ya silah göndermek yer alıyor.

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