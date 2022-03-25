Pentagon: Rusya’nın üst düzey silahları tükeniyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ikinci aya girilirken, Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın bomba, silah ve benzeri mühimmatının tükenmek üzere olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, ABD’den dikkat çekici bir iddia geldi…

ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) görevli üst düzey isimlerden Colin Kahl, Rusya’nın hassas güdümlü mühimmatının tükenmek üzere olduğunu duyurdu. Rusya’nın bu tür silah ve bombalarının tükenmesiyle birlikte, basit bomba ve mühimmatlara güvenmek zorunda kalacağı da belirtildi.

Kahl, Rusya Devlet Başkanı Putin’in NATO ile savaşmayı göze alamayacağını da dile getirdi.

ABD: FÜZELERİN İSABET ORANI DÜŞÜK

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan üç farklı ABD’li kaynak da Rusya’nın hassas güdümlü mühimmatının isabet oranının düştüğünü aktardı. Rusya’nın isabet oranının yaklaşık yüzde 60 olduğuna dikkat çekilirken bunun sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Rusya’nın savaşın başlamasından beri 1100 füze fırlattığını açıklarken istihbarat kaynakları bunların hedefi vurma oranlarının yüzde 60’lara çıktığını fakat genelde yüzde 50 seviyelerinde olduğu kaydedildi.

Reuters’a konuşan bir yetkili, gününe göre bazen Rusya’nın füzelerinin hedefi vurma oranının yüzde 20 ile yüzde 60 arasında seyrettiğine dikkat çekti.

Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Politikası Bakan Yardımcısı olarak görev alan Kahl, “Rusya, Pekin için 6 hafta ya da 6 ay önce olduğundan daha büyük bir stratejik yük halinde” dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından önce, Şubat ayında Rusya ve Çin ortaklıklarının “limiti olmadığını” açıklamış ve birbirlerini destekleyeceklerinin garantisini vermişti.

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