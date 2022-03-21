“Putin bunalımda, nükleer savaş hazırlığı yapıyor”

Ukrayna işgalindeki başarısızlık nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bunalımda olduğu, subaylarına nükleer savaş hazırlığı talimatı verdiği ve ailesini Sibirya’daki gizli bir yer altı kentine gönderdiği iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna işgali 26. güne girerken, İngiliz Daily Mail gazetesinin içeriden kaynaklara dayandırdığı habere göre, “kıyamet günü”ne yani bir nükleer savaşa hazırlanan Putin, bu amaçla bir nükleer tahliye tatbikatı düzenlemeyi planlıyor.

Putin'in akıl sağlığının bozuk olduğunu, paranoya ve bir dizi başka sağlık sorunuyla mücadele ettiğini belirten bir kaynak, Rusya'nın Ukrayna'daki can kaybının Ukrayna'nın tahminlerinden bile fazla olduğunu ifade etti. Eski bir Rus istihbarat yetkilisi olduğu düşünülen kaynak, Rusya liderinin genelde öfkesini en yakınındaki kişilerden çıkardığını, ailesi ve çocuklarıyla pek konuşmadığını söyledi.

Putin'in nükleer tatbikat düzenlenmesini isteyerek üst düzey komutanları şaşırttığı belirtilen haberde, bu talebin Rus liderin bir nükleer savaşa hazırlandığı endişesini arttırdığı kaydedildi.

“AİLESİNİ GİZLİ YER ALTI KENTİNE GÖNDERDİ”

Bir başka Rus uzman ise, Putin'in ailesini nükleer savaştan korumak için Sibirya'daki gizli bir yer altı kentine gönderdiğini öne sürdü.

Rusya lideri, Ukrayna'ya askeri operasyon emri verdikten sonra ülkedeki nükleer güçleri alarm durumuna geçirmişti. Rus ordusu, önceki gün nükleer kapasiteye sahip Kinzal hipersonik füzesiyle Ukrayna'da bir askeri tesisi vurduğunu duyurmuştu.

“KENDİSİ İÇİN UÇAN SIĞINAK YAPTIRIYOR”

Rus yönetiminin olası bir nükleer savaşa hazırlık için Putin'le ülkedeki seçkinleri taşıyacak ve “uçan Kremlin'ler” olarak nitelenen özel jetler geliştirdiği, ancak bu “uçan sığınakların” henüz hazır olmadığı da belirtildi.

Kaynağa göre Rusya liderinin son dönemdeki sağlık durumu yakın çevresinde büyük endişeye yol açıyor. Putin'in Parkinson, şizoafektif bozukluk ve tümör gibi ciddi rahatsızlıklarla mücadele ettiği iddiası, daha önce Kremli tarafından reddedilmişti.

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