“Putin-Zelenskiy görüşmesi şu aşamada zarar verir”

Rusya-Ukrayna savaşı 33. güne girerken, iki ülke arasındaki barış görüşmeleriyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’de yapılacak barış görüşmelerinin yarın başlamasının beklendiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yla temel konular üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’nin masaya oturması gerektiğini söyledi.

Sırp basınına konuşan Lavrov, şu aşamada Putin ve Zelenskiy'nin masaya oturmasının yapıcı bir adım olmayacağını ve görüşmelere zarar vereceğini belirtti. Lavrov ayrıca, Rusya-Çin ilişkilerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

KREMLİN’DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Kremlin'den yapılan açıklamada da, Putin- Zelenskiy zirvesi konusunda şu anda bir ilerleme olmadığı kaydedildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin yarın Türkiye'de düzenleneceğini belirtti.

Reuters’a konuşan Türkiye'den bir yetkili görüşmelerin bugün yapılacağını söylemişti ancak Peskov, müzakere heyetlerinin bugün Türkiye'ye ulaşmasının mümkün görünmediğini aktardı.

Peskov ayrıca, Ukrayna'da esir alınan Rus askerlerine işkence iddialarının soruşturulduğunu bildirdi. Kremlin’in açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’ın Putin’in görevde kalamayacağı yönündeki sözlerinin de endişe yarattığı ifade edildi.

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