Rus generalden kan donduran sözler: Mariupol kasabının ses kayıtları sızdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın en şiddetli geçtiği bölgelerden biri olan Mariupol'de Rus ordusunu yöneten "Mariupol kasabı" lakaplı Albay General Mikhail Mizintsev'in ses kayıtları sızdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ikinci aya girilirken, çatışmaların şiddetlendiği Mariupol’de Rus ordusunu yöneten Albay-General Mikhail Mizintsev’in ses kayıtları sızdırıldı.

İngiliz medyasında yer alan haberde, “Mariupol kasabı” olarak bilinen Mizintsev’in kendisinden daha düşük rütbeli bir askeri azarladığı kaydedildi. Ses kayıtlarında, Mizintsev üniformasını doğru giyemeyen bir er hakkında konuşarak, “Üniformasını doğru giyemeyen bunun neden kulağı kesilmedi daha” diyor.

Üniformasını giymeyi başaramayan askerin “yüzünün dağıtılmasını” isteyen Mizintsev’in Ukrayna’daki hastane ve tiyatro binalarına saldırının arkasında olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Rusya Ulusal Savunma Merkezi’nin başkanı olan Mizintsev’in yüzlerce insanın ölümünden sorumlu olduğu kaydedildi.

SURİYE’DEKİ SALDIRILARIN DA ARKASINDA

İngiliz Daily Mail gazetesi, Mizintsev’in 2016’da Halep’te de şiddete başvurduğunu hatırlatırken Suriye’de de sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna’nın eski Avusturya büyükelçisi Olexander Scherba’nın sızdırdığı ses kayıtlarında Mizintsev, “Bu neden halen görev alıyor. Neden ben bunun vaktimi harcıyorum. Neden bu moron hâlâ hayatta. Gece yürürken, üzerine çullanın. Üzerine atlayın ve yüzüne şişe ile vurun ve dövün” derken duyuluyor.

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