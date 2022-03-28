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Rus işgalinde ortaya çıkan ‘Z sembolü’nü kullanmak Almanya’da suç sayılacak

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyen zırhlı araçlarına çizilen gizemli Z harfi, kısa sürede Rus yanlıları tarafından propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanırken, Almanya'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Yayınlanma: 14:19 - 28 Mart 2022 Güncellenme:
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Rus işgalinde ortaya çıkan ‘Z sembolü’nü kullanmak Almanya’da suç sayılacak

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken Rus ordusunun kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan olan ‘Z’ harfi kısa sürede Rus destekçilerinin propaganda aracı haline geldi. Rus yanlıları tarafından kullanılmaya başlanan Z harfi, tanklardan günlük hayata taştı, adeta savaş destekçilerinin sembolü oldu.

Almanya’dan ise Z sembolüne karşı bir adım geldi. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına verdiği desteği sembolize etmek için Z harfini Almanya’da kullananların yargılanabileceğini söyledi.

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Federal hükümetin İçişleri Bakanlığı sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, Bavyera ve Aşağı Saksonya’nın bu tür eylemleri cezalandıracaklarını açıklamalarının ardından, benzer uygulamaların tüm ülkede geçerli olacağını ve Rusya’nın saldırganlığını desteklemek için kullanılan Z sembollerinin araştırılacağını söyledi.

‘Z HARFİ ELBETTE YASAK DEĞİL ANCAK…’

İçişleri Bakanlığı sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, “Z harfi elbette yasak değil, ancak münferit durumlarda kullanımı Rusya’nın saldırganlık savaşını desteklediği anlamına gelebilir” dedi. Sözcü,  “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali bir suç eylemidir ve bu saldırganlığı alenen onaylayan kişinin kedisi de kovuşturmaya tabi tutabilir.” dedi.

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İçişleri Bakanlığı sözcüsü Marek Wede “Federal güvenlik makamları bu konuyu araştırmaya başladı ve bu bağlamda, birkaç federal devletin de münferit vakalarda bunun bir suç olup olmadığını inceleyecek ve buna göre hareket edecekler.” dedi.

Rusya'nın Ukrayna’da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan Z harfi uzun süre merak konusu olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ‘Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurmuştu. Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

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