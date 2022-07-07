Rus oligarkların gizemli ölümleri sürüyor

Rusya’da enerji sektöründe yöneticilik yapan ve Gazprom şirketiyle ilişkili bir isim daha, gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Rus oligarkların gizemli olaylarda hayatını kaybettiği olaylara bir yenisi daha eklendi.

Rus devletine bağlı enerji devi Gazprom'la yakın ilişkilere sahip Rus iş insanı Yuri Voronov, St. Petersburg'daki lüks bir evin havuzunda ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde, 61 yaşındaki Voronov'un vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Nakliye şirketi Astra Shipping'in yöneticisi olan ve Arktik bölgesinde Gazprom'la beraber çalışan Voronov, son dönemde Rus enerji sektöründe gizemli şekilde hayatını kaybeden beşinci isim oldu.

Eşi, Voronov'un son dönemde ortaklarıyla sorunlar yaşadığını ve büyük paralar kaybettikten sonra çok içmeye başladığını anlattı.



‘GİZLİ BİLGİLERE SAHİP OLDUKLARI İÇİN HEDEFTELER’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Gazprom’un eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, nisan ayında eşi ve 13 yaşındaki kızıyla beraber Moskova’daki dairesinde ölü bulunmuştu. Bu olayın ardından, Gazprombank'la yakın ilişkilere sahip doğalgaz şirketi Novatek'in eski başkan yardımcısı Sergey Protosenya’nın da İspanya’daki evinde yine eşi ve kızıyla ölü bulunması kafaları karıştırmıştı. İntihar ettiği düşünülen Protosenya'nın oğlu, ailesinin öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti.

Son olarak da Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinden Lukoil’in eski yöneticisi Aleksandır Subbotin, mayısta bir şaman çiftin evinde ölü bulunmuştu.

Bu isimlerin, ”gizli bilgilere sahip oldukları için öldürüldükleri” iddiaları, Rus basınında da uzun süredir tartışma yaratıyor. Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'ya kaçan ve Kremlin'e sert eleştiriler yönelten Gazprombank'ın eski başkan yardımcılarından İgor Volobuev, Avayev'in elindeki gizli bilgiler nedeniyle istihbarat tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

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