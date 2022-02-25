Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılıyor

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Avrupa Konseyi'nden uzaklaştırıldığını söyledi.

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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, “İtalya’nın başkanlığını yürüttüğü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya Federasyonu’nu üyelikten çıkarma kararı aldı” dedi.

Maio “İtalya, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini oluşturan kabul edilemez askeri saldırganlığı ışığında bunu gerekli bir önlem olarak görüyor” dedi.

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