Rusya duyurdu: ‘Son kale’ ele geçirildi

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada Ukrayna'nın 'son kale' olarak nitelendirdiği kentin Rusya tarafından tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Öte yandan Rusya, savaşla ilgili son durumu da paylaştı.

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Rus ordusu Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını yoğunlaştırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde devam eden operasyonalar hakkında bilgi verdiği ifade edildi. Raporda şu ifadelere yer verildi;

“BAŞARIYLA SONUÇLANDI”

“Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü operasyonlar, Lisichansk ve çevredeki çeşitli yerleşim yerlerinde tam kontrolün sağlanmasıyla sonuçlandı; bunların en büyüğü Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo ve Belaya Gora’dır. Son 24 saatte kurtarılan yerleşimlerin toplam alanı 182 kilometrekare.”

“TAM KONTROL SAĞLANDI”

Ukrayna'nın doğudaki son kale olarak tanımladığı Lysychansk'ın Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyurulan açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Luhansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü başarılı operasyonlar, Lysychansk ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde tam kontrolün sağlanmasıyla sonuçlandı” denildi.

SON 24 SAATTE 182 KİLOMETREKARE…

Lysychansk dışında kontrol sağlanan yerleşim yerlerinin Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo ve Belaya Gora olduğu aktarılan açıklamada, son 24 saatte kontrol sağlanan bölgenin 182 kilometrekarelik bir alana denk geldiği ifade edildi.

UKRAYNA ‘SON KALE’ OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin danışmanı Oleksiy Arestovych yaptığı açıklamada, Lysychansk'ı Ukrayna'nın doğusundaki “son kale” olarak tanımlamıştı.

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