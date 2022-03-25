Rusya, Kiev’de akaryakıt deposunu bombaladı

Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rusya, stratejik noktaları vurmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Rus birlikleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bir akaryakıt deposunu bombaladı. Kiev Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kiev bölgesinde bulunan Kalinovka köyündeki akaryakıt deposu, Rus askerlerinin gerçekleştirdiği bombalı saldırıyla vuruldu. Patlamalar sonucunda 3 kişi yaralandı ve can kayıpları yaşandı” dendi.

Saldırıdaki can kaybına ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken, patlamanın şiddetiyle akaryakıt deposu yakınlarındaki sivil binaların da zarar gördüğü belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise gece saatlerinde Kiev'de Ukrayna ordusuna ait bir akaryakıt deposunun imha edildiğini belirterek, “24 Mart akşamı yüksek hassasiyetli deniz tabanlı Kalibr seyir füzeleriyle Kiev yakınlarındaki Kalinovka köyünde bir yakıt üssü vuruldu. Bu akaryakıt üssünden Ukrayna'nın orta bölümündeki Ukrayna birliklerine akaryakıt sevkiyatı gerçekleşiyordu” dedi.

HARKOV'DA YARDIM BEKLEYENLER VURULDU

Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentinde de sivillere insani yardım yapılan alana gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda sivil yerleşim alanının zarar gördüğünü belirtti.

Harkov polisinden yapılan açıklamada ise, “Rus işgalciler Harkov’da sivilleri öldürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde sivil altyapı tesisleri çoklu roketatar sistemleriyle bombalandı” bilgisi paylaşıldı. Rusya’nın hedef aldığı noktanın yakınlarında askeri altyapı tesisi bulunmadığı belirtildi.

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