Rusya Kiev’i vurdu, hava savunma sistemi devreye girdi

Rus birliklerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev'e dün gece düzenlediği saldırılarda can kaybı 6’ya yükselirken enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Rus saldırılarına karşı Kiev’in merkezindeki hava savunma sistemleri devreye girdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkedeki sivil yerleşimler de bombalanıyor. Rus ordusu dün gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Podilskyi ilçesinde füze saldırıları gerçekleştirdi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırının ardından can kaybının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, “Edindiğimiz bilgilere göre birkaç ev ve bölgede bulunan bir alışveriş merkezi vuruldu. Kurtarma ekipleri, alışveriş merkezinde büyük bir yangını söndürdü” ifadelerini kullandı.

ONLARCA KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Füze saldırılarında yıkılan binaların altında kalan onlarca kişi için kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın gece yarısı Kiev'e başlattığı saldırıların ardından Kiev merkezindeki hava savunma sistemleri de Rus füzelerine karşı devreye girdi. Hava savunma sistemleri, kentin üstündeki Rus füzelerini hedef alarak havada imha etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hava savunma sistemlerinin art arda birçok atış yaptığı görüldü.

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