Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile ilgili iddialar büyüyor: Görüntüler eski mi?

Kremlin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hakkındaki spekülasyonların ardından 12 gün sonra Güvenlik Konseyi Toplantısı’na katıldığı görüntüleri yayınladı. İngiliz basını görüntülerin 'eskiden çekilmiş olduğunu ve Putin ile Şoygu arasındaki gerginliğin sürdüğünü' yazdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde ‘cadı avı' başlattığı ve birçok üst düzey ismi görevden almaya hazırlandığı öne sürülmüştü.

İngiliz basını, bu isimler arasında Putin'in yakın müttefiki olarak da bilinen Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da adının geçtiğini öne sürdü. Şoygu'nun 31 yaşındaki kızı Ksenia, Ukrayna bayrağı renkleri olan sarı ve mavi ile geçtiğimiz haftalarda poz vermiş ve ülkede gündem olmuştu. Putin'in o günden beri Şoygu'nun çok fazla ortalıklarda gözükmesini istemediği bu yüzden de Savunma Bakanı'nın bir süredir kamera karşısına geçmediği iddia edildi.

Tüm bu iddiaların ardından dün, Rus savunma bakanı TV’de yeniden ortaya çıktı, ancak sadece birkaç saniyeliğine…

Şoygu, Putin’in düzenlediği Güvenlik Konseyi Toplantısı’na katıldı. Önceki toplantıların tümü baştan sonra Rus medyası tarafından yayınlanırken, bugün yapılan toplantının sadece bir kısmı yayınlandı.

DİĞER YETKİLİLER NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜRKEN…

Yayınlanan videoda diğer tüm yetkililer net bir şekilde ekranda görünürken Şoygu’nun görüntüsünün diğerlerinden farklı olması dikkat çekti. Kremlin tarafından yayınlanan videoda Rus bakan görünmeden önce ekran kısa bir süre kararıyor ve tekrar geliyor. Diğer tüm yetkililerin aramanın başından itibaren ekranda net bir şekilde görünürken, Şoygu’nun görüntüsü dikkat çekti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, sessiz olarak yayımlanan görüntülerin eskiden kaydedilmiş olabileceğini öne sürdü. Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Şoygu’nun 12 gün sonra ortaya çıkarılmasının ‘propaganda aracı’ olduğu öne sürülürken, görüntülerle Rus halkının kandırılmak istendiği iddia edildi. Şoygu’nun konuşma sırasında söz almaması da dikkat çekti.

İngiliz basını, Kremlin’in bu görüntüleri Batı medyasının iddialarına karşı özellikle yayımladığını da belirtti. Şoygu’nun görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce kendisine Şoygu’nun nerede olduğu sorulduğunda, savunma bakanının medyaya daha az zaman ayırmasının anlaşılabilir olduğunu dile getirmişti.

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