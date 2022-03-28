Rusya, Slovak diplomatları sınır dışı ediyor

Rusya, sınır dışı edilen Slovak diplomatlara ülkeyi terk etmek için 72 saat süre tanıdı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Slovakya’nın Rus Büyükelçiliği çalışanı olan üç kişiyi sınır dışı etmesine yanıt olarak üç Slovak diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Bakanlık sınır dışı edilen diplomatlara ülkeyi terk etmek için 72 saat zaman tanındığını ifade etti.

14 Mart’ta Slovakya, istihbarat raporlarından yola çıkarak Rusya Büyükelçiliği’nde çalışan üç kişiyi sınır dışı etmişti. Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında ilişkiler Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana son derece gergin durumda.

Polonya 23 Mart’ta 45 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almış, 24 Mart’ta ise Rusya’nın Varşova büyükelçiliğinin hesaplarını “terörist faaliyetlerin” finansmanı için kullanıldığı iddiasıyla dondurmuştu.

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