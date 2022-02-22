Rusya-Ukrayna gerilimi… Reuters: İşte Türkiye’nin seçenekleri

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim dün akşam saatlerinde Putin'in açıklamaları ve talimatlarıyla kısa bir süre içinde tırmanırken, İngiliz haber ajansı Reuters Türkiye'nin bu krizdeki hamle seçeneklerini masaya yatırdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, kapsamlı bir analiz hazırlayarak Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde Türkiye’nin nasıl bir pozisyon alabileceğini seçeneklerle gündeme getirdi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında NATO üyesi olan Türkiye’nin gemilerin geçişlerini kontrol etme hakkına sahip olduğunun vurgulandığı analizde, bu ay içinde 6 adet Rus savaş gemisi ve denizaltının geçiş yaptığı hatırlatıldı.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Makalede Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye’nin sahip olduğu güçler de vurgulanırken, “Türk yetkililer olası bir savaş durumunda Türkiye’nin pozisyonu ile ilgili spesifik bir bilgi vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın işgal etmesi durumunda Türkiye’nin gerekli olan hamleleri yapacağını söylemişti” yorumu yapıldı.

Reuters’ın haberinde, “Türkiye enerji ve turizm konusunda Rusya’ya bağlı ve son yıllarda Moskova ile enerji ve savunma alanlarında yakın iş birliğine sahip” denildi.

Analizde, “2008 yılında Rusya, Gürcistan’da Rusya’nın Güney Osetya ve Abhazya’daki bölgelerin bağımsızlığını tanımasının ardından ABD’nin Rus gemilerinin geçişini engelleme talebini Ankara reddetmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Mihver Devletleri’nin Sovyetler Birliği’ne saldırmasını engellemişti” denildi.